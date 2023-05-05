Yunanistan'dan "Türkiye ile savaş çıkacak mı?" sorusuna yanıt

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Dendias'tan Türkiye ile sorunların çözümünde her iki ülkedeki seçimlerin ardından imza atmaya hazır olduğu mesajı geldi.

Yunanistan'dan "Türkiye ile savaş çıkacak mı?" sorusuna yanıt
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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ülkesi arasındaki anlaşmazlığa yönelik bir çözüme imza atmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Dendias, in.gr haber portalına verdiği röportajda "Türkiye ile savaş çıkacak mı?" sorusunu "Tabii ki hayır." diyerek yanıtladı.

Hem Türkiye'nin hem de 'ın temel tezlerinde değişiklik olmadığını dile getiren Dendias, böyle bir beklentiye girilmemesi gerektiğini ancak sahadaki durumun Türkiye'deki deprem felaketinin ardından farklılaştığını kaydetti.

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"ASLA TEREDDÜT ETMEM"

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerden sonra yeni hükümetlerin, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çaba harcayacağını umduğunu belirterek, BM Şartı ve 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) Yunanistan gibi Türkiye'ye de kara sularını 12 mile kadar genişletme hakkı tanıdığını savundu.

Bugüne dek Türkiye ile Yunanistan arasında 63 tur istişari görüşme yapıldığına dikkati çeken Dendias, çözüm için bundan sonraki turlarda yeni bir bakış açısının gerektiğini söyledi ve "Türk-Yunan anlaşmazlığını çözecek bir şeye imza atmakta asla tereddüt etmem." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile sürekli karşıtlık içinde olmak zorunda değiliz, bunu herhangi bir şey mecbur kılmıyor. Çözüm bulabiliriz. Uluslararası hukuk temelinde, deniz hukuku temelinde." diye konuştu.

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