Yunanistan'dan Türkiye'ye ortak enerji stratejisi teklifi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ve Atina arasında azalan gerilimin enerji işbirlikleri için fırsat olabileceğini söyledi. Dendias iki ülkenin mayıs ayında seçime gideceğini sonrasında özellikle Doğu Akdeniz doğalgazını taşıma konusunda ortak bir strateji geliştirmek için uygun ortam olduğunu ifade etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye ortak enerji stratejisi teklifi

ve Türkiye arasındaki gerginlik son dönemlerde azaldı. Atina'da Ankara'yla ortak stratejisi konuşulmaya başladı. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mayıs ayında iki ülkenin de seçime gideceğini bu nedenle tarafların azalan gerilimden faydalanması gerektiğini belirtti. 

Dendias, ülkenin resmi yayın kuruluşu ERT'ye verdiği röportajda seçim sonrası tarafların potansiyel enerji projelerini paylaşması gerektiği söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos'tan Türkiye mesajı

Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos'tan Türkiye mesajı

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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut yakınlaşma sürecinde işbirliği fırsatının boşa harcanmamasının önemini vurguladı. Yunan Bakan durumun kolayca tekrar daha değişken hale gelebileceğini ve bunun da siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Doğu 'deki gaz sahalarından çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında iki ülke de önemli duraklar olarak öne çıkıyor. 

ABD'de yayımlanan haftalık The National Herald gazetesindeki bilgilere göre Dendias iki ülke arasında şimdiye kadar 63 diyalog girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etse de 64. girişimden umutlu olduğunu ifade etti. 

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