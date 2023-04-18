Yunanistan'dan Türkiye'ye ortak enerji stratejisi teklifi

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut yakınlaşma sürecinde işbirliği fırsatının boşa harcanmamasının önemini vurguladı. Yunan Bakan durumun kolayca tekrar daha değişken hale gelebileceğini ve bunun da siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.



Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarından çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında iki ülke de önemli duraklar olarak öne çıkıyor.



ABD'de yayımlanan haftalık The National Herald gazetesindeki bilgilere göre Dendias iki ülke arasında şimdiye kadar 63 diyalog girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etse de 64. girişimden umutlu olduğunu ifade etti.