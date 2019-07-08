Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimlerde sandıktan Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi (YDP) zaferle çıktı. Ülkede ikinci kuşak Miçotakis dönemi başlıyor.
Miçotakis, düzenlenen törenle yemin ederek başbakanlık görevini Aleksis Çipras'tan devraldı. Miçotakis, yeni hükümetin çok çalışacağını vurguladı, "Daha az vergi, bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve liyakat ülkeye geri gelecek" dedi.
Kriakos Miçotakis, Yunanistan'ın eski Başbakanı Konstandinos Mitçotakis'in oğlu. Yüksek eğitimini ABD'de Harvard ve Stanford üniversitelerinde tamamlayan siyasetçinin, uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında yüksek lisans derecesi var.
Siyasete girmeden önce uluslararası finans sektöründe çalışan Miçotakis, 2003 yılında Davos'ta "Geleceğin Liderleri Platformu"na seçilmişti.
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