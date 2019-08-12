İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyona ilişkin, "Yabancı askeri unsurlar bölgede güvensizlik ortamı oluşturur. Bölgenin güvenliği bölge ülkelerinin sorumluluğundadır, yabancı güçlerin değil." dedi.



İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.



Görüşmede Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'nde oluşturmak istediği uluslararası koalisyon planını eleştirerek, "Askeri koalisyonlar peşinen yenilgiye mahkumdur ve yabancı askeri unsurlar bölgede güvensizlik ortamı oluşturur. Bölgenin güvenliği bölge ülkelerinin sorumluluğundadır, yabancı güçlerin değil." ifadelerini kullandı.



İran ile Katar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini kaydeden Zarif, iki ülkenin de bölgesel gelişmelerle ilgili sürekli istişarede bulunmasının bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Katar Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman da İran ile Katar'ın bölgenin güvenlik ve istikrarında oynadığı rolü vurgulayarak, sorunların çözümü için iş birliği ve müzakerelerin önemine işaret etti.



"YEMEN'DEKİ KRİZ SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı açıklamada Zarif'in dün Tahran'da Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldiği aktarıldı.



Zarif'in Yemen'deki savaşın en kısa sürede sona erdirilmesini talep ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yemen'deki kriz siyasi yollarla çözülmeli. İran, Yemenli taraflar arasında gerçekleştirilecek müzakereleri daima desteklemiş ve Stokholm Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını savunmuştur."

