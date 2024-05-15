Rusya Harkov'da ilerliyor: Zelenski İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Harkov'daki saldırıları nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerini erteledi.

Rusya Harkov'da ilerliyor: Zelenski İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti

Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinde devam eden Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi üzerine İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

Zelenski'nin basın sekreteri Sergii Nykyforov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov bölgesinin kuzeyinde başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna liderinin tüm yurt dışı ziyaretlerini ertelediğini söyledi.

İspanya ziyareti çerçevesinde, Kral VI. Felipe’nin, Zelenski onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu.

Ayrıca, Zelensk'nin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

PORTEKİZ: ZELENSKİ GEREKÇE GÖSTERMEDİ 

Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenski’in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savunan ülkelerden oldu.

ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

ABD'den Gazze için kaos uyarısı

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...