Rusya Harkov'da ilerliyor: Zelenski İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinde devam eden Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi üzerine İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

Zelenski'nin basın sekreteri Sergii Nykyforov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov bölgesinin kuzeyinde başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna liderinin tüm yurt dışı ziyaretlerini ertelediğini söyledi.



İspanya ziyareti çerçevesinde, Kral VI. Felipe’nin, Zelenski onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu.



Ayrıca, Zelensk'nin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.



PORTEKİZ: ZELENSKİ GEREKÇE GÖSTERMEDİ

Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenski’in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savunan ülkelerden oldu.

