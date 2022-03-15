Zelenski Kanada Parlamentosu'nda dakikalarca ayakta alkışlandı

Kanada Parlamentosu'nda alkışlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için yankılandı. Parlamenterlere video konferans ile hitap eden Zelenski "Kendinizi benim yerime koymaya çalışın" diye konuştu.



Zelenski, "Ülkemdeki sivillerin, çocukların üstüne 20 gündür füzeler, top mermileri ve bombalar yağıyor. Çocuklarımız neler oluyor diye soruyor. Bunun Kanada'nın şehirlerinde yaşandığını hayal edebiliyor musunuz? Rusya'yı durdurmak için kentlerimize daha kaç füze düşmesi gerekecek" dedi.



Ukrayna Lideri Zelenski, Kanada Parlamentosu'na hitap etti.

Rusya'nın saldırılarında 100'e yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşının Ukrayna'nın egemenliğine ve Ukrayna halkına karşı gerçekleştiğini söyleyen Zelenski, "Putin'in amacı Ukrayna'yı yok etmek, halkını buyruğu altına almak. Rusya'yı durdurmak için daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Ukrayna'yı koruduğunuzda Avrupa'yı da korumuş olacaksınız. Ukrayna'nın hava sahasını derhal kapatmanız gerekiyor. Rusya'nın elindeki tek bir doları bile kullanamamasını sağlamanız gerekli" dedi.



Başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere Kanadalı parlamenterler Zelenski'yi uzun süre ayakta alkışladı.



Kanada parlamentosu ise Rus hükümeti ve ordusunun önde gelen 15 ismini daha yaptırım listesine aldı.