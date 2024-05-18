Zelenski Macron'un Olimpik ateşkes çağrısını reddetti: "Moskova'ya zaman kazandırır"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa merkezli AFP haber ajansına verdiği röportajda Rusya ile devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu.
Moskova'nın Harkov saldırısının başlamasından bu yana uluslararası basına ilk röportajını veren Zelenski, Rusya'nın saldırıları yoğunlaştırabileceği konusunda uyardı ve Batı'nın hızlı çözüm çağrılarına karşın Kiev'in yalnızca "adil bir barışı" kabul edeceğini söyledi.
Zelenski ayrıca müttefiklere daha fazla hava savunma sistemi ve savaş uçağı göndermeleri konusundaki çağrılarını yineledi ve Rusya için en büyük avantajın, Ukrayna'nın Batı tarafından hibe edilen silahları Rus topraklarını vurmak için kullanmasının yasaklanması olduğunu ifade etti.
Bugün yürürlüğe giren seferberlik yasası ile birlikte, savaşın üçüncü yılında sık sık silahsız ve teçhizatsız kalan Ukrayna saflarında personel ve “moral” sorunları olduğunu kabul etti.
"RUS İLERLEMESİNİ DURDURACAĞIZ"
Rus birlikleri son aylarda kademeli olarak ilerleme kaydederken, 10 Mayıs'ta Harkov bölgesinde başlayan bir taarruzla kuzeydoğu sınırı boyunca daha büyük kazanımlar elde etti.
Ancak Zelenski, Ukrayna'nın savunma hattını koruyacağını ve büyük çaplı bir Rus ilerlemesini durduracağını belirterek, "Kimse vazgeçmeyecek" dedi.
Ukrayna lideri aynı zamanda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris Oyunları süresince Olimpik ateşkes yapılması çağrısını reddetti, bunun Moskova'ya asker ve topçu birliklerini hareket ettirmek için zaman kazandıracak bir avantaj sağlayacağını öne sürdü.
"Ukrayna ve Batı müttefikleri, aynı değerlere sahip ancak çatışmanın nasıl sonuçlanacağına dair sık sık farklı bakış açıları var. Batı'nın Rusya'nın savaşı kaybedeceği korkusu yaşadığı saçma bir noktadayız. Ukrayna'nın da kaybetmesini istemiyorlar " dedi.
ÇİN'İ, RUSYA'NIN ÇAĞRILMADIĞI ZİRVEYE DAVET ETTİ
Kore yarımadasında bir ayrım hattı oluşturulması gibi, düşmanlıkları sona erdirecek bir senaryo olasılığı sorulduğunda, “Herkes savaşın daha hızlı sona ermesi için bir model bulmak istiyor” yanıtını verdi.
Çin'i ve gelişmekte olan ülkeleri, önümüzdeki ay İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak olan ve Rusya'nın davet edilmediği, çok sayıda liderin hazır bulunacağı barış zirvesine katılmaya çağırdı.
Çin gibi küresel oyuncuların Rusya üzerinde etkisi olduğunu söyleyen Zelenski, "Ve bizim tarafımızda, savaşın sona ermesinden yana ne kadar çok ülke olursa, Rusya'nın o kadar çok hareket etmek ve hesaplaşmak zorunda kalacağını söyleyebilirim” diye ekledi.
Zelenski, şöyle konuştu: “Biz savaşın bizim için adil bir barışla sona ermesini istiyoruz. Batı ise savaşın sona ermesini istiyor."
"HARKOV KONTROL ALTINDA ANCAK İSTİKRARLI DEĞİL"
Binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı Harkov bölgesindeki durumun “kontrol altında” olduğunu ancak “istikrara kavuşmadığını” söyledi.
AFP'nin Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) verilerine dayanarak yaptığı bir tahmin, Rus güçlerinin saldırılarında 278 kilometrekareden fazla ilerlediğini ve bir buçuk yıldaki en büyük kazanımlarını elde ettiklerini gösterdi.
Zelenski, Rus birliklerinin Ukrayna güçleri tarafından durdurulmadan önce kuzeydoğu sınırı boyunca 5 ile 10 kilometre ilerlediğini ifade etti.
Rusya'nın saldırısı “birkaç dalgadan oluşabilir. Harkov bölgesinde ilk dalga vardı. Ayık olmalı ve topraklarımızın daha derinlerine indiklerini anlamalıyız. Tam tersi değil. Ve bu hala onların avantajı" dedi.
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