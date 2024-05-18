Zelenski Macron'un Olimpik ateşkes çağrısını reddetti: "Moskova'ya zaman kazandırır"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa merkezli AFP haber ajansına verdiği röportajda Rusya ile devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu.



Moskova'nın Harkov saldırısının başlamasından bu yana uluslararası basına ilk röportajını veren Zelenski, Rusya'nın saldırıları yoğunlaştırabileceği konusunda uyardı ve Batı'nın hızlı çözüm çağrılarına karşın Kiev'in yalnızca "adil bir barışı" kabul edeceğini söyledi.

Zelenski ayrıca müttefiklere daha fazla hava savunma sistemi ve savaş uçağı göndermeleri konusundaki çağrılarını yineledi ve Rusya için en büyük avantajın, Ukrayna'nın Batı tarafından hibe edilen silahları Rus topraklarını vurmak için kullanmasının yasaklanması olduğunu ifade etti.

Bugün yürürlüğe giren seferberlik yasası ile birlikte, savaşın üçüncü yılında sık sık silahsız ve teçhizatsız kalan Ukrayna saflarında personel ve “moral” sorunları olduğunu kabul etti.

"RUS İLERLEMESİNİ DURDURACAĞIZ"

Rus birlikleri son aylarda kademeli olarak ilerleme kaydederken, 10 Mayıs'ta Harkov bölgesinde başlayan bir taarruzla kuzeydoğu sınırı boyunca daha büyük kazanımlar elde etti.



Ancak Zelenski, Ukrayna'nın savunma hattını koruyacağını ve büyük çaplı bir Rus ilerlemesini durduracağını belirterek, "Kimse vazgeçmeyecek" dedi.



Ukrayna lideri aynı zamanda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris Oyunları süresince Olimpik ateşkes yapılması çağrısını reddetti, bunun Moskova'ya asker ve topçu birliklerini hareket ettirmek için zaman kazandıracak bir avantaj sağlayacağını öne sürdü.

"Ukrayna ve Batı müttefikleri, aynı değerlere sahip ancak çatışmanın nasıl sonuçlanacağına dair sık sık farklı bakış açıları var. Batı'nın Rusya'nın savaşı kaybedeceği korkusu yaşadığı saçma bir noktadayız. Ukrayna'nın da kaybetmesini istemiyorlar " dedi.