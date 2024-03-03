Zelenski, Odessa saldırısının ardından zafer yemini etti

Cumartesi sabahı erken saatlerde bir Rus insansız hava aracı güney liman kenti Odessa'daki bir apartman bloğuna çarparak birkaç katı kısmen tahrip etti ve bir düzineden fazla katı enkaz altında bıraktı.



"UKRAYNALI ÇOCUKLAR RUSYA'NIN ASKERİ HEDEFLERİDİR"



Zelenski, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar aralarında üç çocuğun da bulunduğu 10 kişi öldü. Henüz üç yaşında bile olmayan Mark, sekiz aylık Yelyzaveta ve dört aylık Timofey. Ukraynalı çocuklar Rusya'nın askeri hedefleridir" diye konuştu.



Yerel yetkililer, enkazdan cenaze çıkarılmaya devam edilmesi nedeniyle ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

"BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"



Zelenski, Odessa'da devam eden arama kurtarma operasyonuna 215 acil müdahale ekibinin katıldığını söyledi.



Zelesnki açıklamasında, "Bu savaşı kazanmak zorundayız. Rusya'nın cephedeki her kaybı, ülkemizin Rus terörüne verdiği tepkidir. Dünya, Rus kötülüğünün her tezahürüne karşılık vermeli ve Rusya'nın eylemlerini geri püskürtmelidir" dedi.

