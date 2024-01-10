Zelenski: Rus savunma sanayisi yavaşlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açıklamasında, “Hava savunmamızı güçlendirmek için tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Aynı zamanda Rusya üzerindeki baskıyı da arttırıyoruz. Dünyanın uyguladığı yaptırımlar kesinlikle işe yarıyor. İyi de işliyor. Rus savunma sanayinde bir yavaşlama olduğuna dair açık kanıtlar var.

Ancak yaptırımların yüzde yüz etkili olabilmesi için yaptırımları delme planlarının da yüzde yüz engellenmesi gerekiyor” dedi.