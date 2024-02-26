Zelenski: Ukrayna savaşta 31 bin askerini kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kayıp sayısına ilişkin ilk kez rakam vererek, 31 bin askerin öldürüldüğünü açıkladı. Ukraynalı lider 2024 yılının savaşın sonucu açısından belirleyici olacağını söyledi.
İşgalin ikinci yıl dönümünden bir gün sonra Kiev'de konuşan Ukrayna lideri, son askeri yenilgilere rağmen ülkesinin kazanacağına inandığını söyledi.
Zelenski, Batı'dan gelen yardımın yetersiz olduğunu ve birliklerinin olağanüstü derecede azaldığı bir dönemde hayati önem taşıdığını vurguladı.
RUSLAR SAVAŞTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAHİBİ
Ukrayna ordusu azalan cephane nedeniyle geçen yılın sonlarında Ruslar tarafından ateşlenen her 12 mermi için bir mermi ateşleyebiliyordu. Ukraynalı lider oranlardan bahsederek Rusların savaşta "büyük üstünlüğü" olduğunu kabul etti.
Zelenski bu tür ayrıntıların Moskova'ya savaş alanında yardımcı olabileceğini söyleyerek kaç tane Ukrayna askerinin yaralandığını söylemeyi reddetti.
Lider ayrıca ABD'nin ölü sayısına ilişkin 70 binlik tahmininin gerçek sayıdan çok yüksek olduğunu vurguladı.
Şu anda Moskova ile müzakere ihtimalinin bulunmadığını söyleyen Zelenski, “Putin beni aramayacak. Savaşı bitirmek istemiyor” dedi.
Zelenski'nin barış formülü, Rus birliklerinin Ukrayna'nın 1991 sınırlarına çekilmesini, Kırım'ın geri verilmesini, tazminatların ödenmesini ve bir savaş suçları mahkemesinin kurulmasını içeriyor.
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