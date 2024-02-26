Zelenski: Ukrayna savaşta 31 bin askerini kaybetti

RUSLAR SAVAŞTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAHİBİ



Ukrayna ordusu azalan cephane nedeniyle geçen yılın sonlarında Ruslar tarafından ateşlenen her 12 mermi için bir mermi ateşleyebiliyordu. Ukraynalı lider oranlardan bahsederek Rusların savaşta "büyük üstünlüğü" olduğunu kabul etti.



Zelenski bu tür ayrıntıların Moskova'ya savaş alanında yardımcı olabileceğini söyleyerek kaç tane Ukrayna askerinin yaralandığını söylemeyi reddetti.



Lider ayrıca ABD'nin ölü sayısına ilişkin 70 binlik tahmininin gerçek sayıdan çok yüksek olduğunu vurguladı.



Şu anda Moskova ile müzakere ihtimalinin bulunmadığını söyleyen Zelenski, “Putin beni aramayacak. Savaşı bitirmek istemiyor” dedi.



Zelenski'nin barış formülü, Rus birliklerinin Ukrayna'nın 1991 sınırlarına çekilmesini, Kırım'ın geri verilmesini, tazminatların ödenmesini ve bir savaş suçları mahkemesinin kurulmasını içeriyor.

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