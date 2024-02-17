Zelenski: Ukrayna'daki mühimmat sıkıntısı Putin'i güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin silah erişimi konusunda sıkıntı yaşamasının savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlendirdiğini söyledi.

Zelenski: Ukrayna'daki mühimmat sıkıntısı Putin'i güçlendiriyor

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'nın silah sıkıntısının 'yı güçlendirdiğini söyledi.

Zelenski Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Maalesef Ukrayna'yı yapay bir açıkta tutuyoruz. Özellikle topçu eksikliği ve uzun menzilli silahların eksikliği Putin'in mevcut savaş yoğunluğuna uyum sağlamasına olanak tanıyor" dedi.

Ukrayna'dan kritik geri çekilme

Ukrayna'dan kritik geri çekilme

Haberi Görüntüle

HARAP OLMUŞ AVDİİVKA ŞEHRİNE GÖNDERMEDE BULUNDU

Zelenski ordunun cephane sıkıntısı yaşamasının ardından Ukrayna'nın geri çekilme kararı aldığı Avdiivka şehrinden de bahsetti.

ABD askeri yardımının aylardır Kongre'de ertelenmesi nedeniyle Ukrayna ciddi mühimmat kıtlığı yaşıyor.

Zelenski mühimmat kıtlığı kaynaklı geri çekilme üzerine, "Ukrayna'ya savaşın ne zaman biteceğini sormayın. Kendinize Putin'in hala aynı güçle savaşmaya nasıl devam edebildiğini sorun." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...