Zelenski: Ukrayna'daki mühimmat sıkıntısı Putin'i güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'nın silah sıkıntısının Rusya'yı güçlendirdiğini söyledi.
Zelenski Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Maalesef Ukrayna'yı yapay bir açıkta tutuyoruz. Özellikle topçu eksikliği ve uzun menzilli silahların eksikliği Putin'in mevcut savaş yoğunluğuna uyum sağlamasına olanak tanıyor" dedi.
HARAP OLMUŞ AVDİİVKA ŞEHRİNE GÖNDERMEDE BULUNDU
Zelenski ordunun cephane sıkıntısı yaşamasının ardından Ukrayna'nın geri çekilme kararı aldığı Avdiivka şehrinden de bahsetti.
ABD askeri yardımının aylardır Kongre'de ertelenmesi nedeniyle Ukrayna ciddi mühimmat kıtlığı yaşıyor.
Zelenski mühimmat kıtlığı kaynaklı geri çekilme üzerine, "Ukrayna'ya savaşın ne zaman biteceğini sormayın. Kendinize Putin'in hala aynı güçle savaşmaya nasıl devam edebildiğini sorun." diye konuştu.
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