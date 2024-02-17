Zelenski: Ukrayna'daki mühimmat sıkıntısı Putin'i güçlendiriyor

HARAP OLMUŞ AVDİİVKA ŞEHRİNE GÖNDERMEDE BULUNDU



Zelenski ordunun cephane sıkıntısı yaşamasının ardından Ukrayna'nın geri çekilme kararı aldığı Avdiivka şehrinden de bahsetti.



ABD askeri yardımının aylardır Kongre'de ertelenmesi nedeniyle Ukrayna ciddi mühimmat kıtlığı yaşıyor.



Zelenski mühimmat kıtlığı kaynaklı geri çekilme üzerine, "Ukrayna'ya savaşın ne zaman biteceğini sormayın. Kendinize Putin'in hala aynı güçle savaşmaya nasıl devam edebildiğini sorun." diye konuştu.

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