Zelenski'den Polonya ve AB'ye "çiftçi protestosu" çağrısı

Polonyalı çiftçilerin Ukrayna sınırını kapatan eylemlerinin ardından Zelenski, Polonyalı liderler ve Avrupa Birliği yetkililerine çağrı yaptı. Zelenski, eylemde Putin'i destekleyen sloganlar atılmasını "kabul edemediğini" de söyledi.

Zelenski'den Polonya ve AB'ye "çiftçi protestosu" çağrısı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Polonyalı liderler ve yetkililerine - sınırını kapatan çiftçi eylemleri için çağrı yaptı.

Polonyalı çiftçilerin devam eden eylemlerinde, Ukrayna'dan gelen haksız rekabete de tepki gösteriliyor.

Polonyalı çiftçiler dün Ukrayna sınırını kapatarak büyük bir protesto gösterisi düzenlemiş, Kiev bu eyleme tepki göstermişti.

Varşova, 2022'de başlatılan tam ölçekli Rus istilasına karşı Kiev'e sıkı bir destekçi oldu ancak haksız rekabetten şikayet eden çiftçilerin protestoları ilişkileri zorlamaya başladı.

Zelenski, "Yeterince yanlış anlama yaşadık. Birbirimizi aşağılamamalıyız, ne Ukraynalı ne de Polonyalı çiftçileri aşağılamamalıyız. Birliğe ihtiyacımız var. Çözümlere ihtiyacımız var, Ukrayna ve arasında ve tüm Avrupa düzeyinde" diye konuştu.

Zelenski'den Polonya ve AB'ye "çiftçi protestosu" çağrısı - 1 Pankartta "Putin, Ukrayna'yı, Brüksel'i ve hükümetimizi halledin" yadıkları görüldü.

Zelenski, dünkü protestoda, çiftçilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istediği bir pankart taşıması ve Putin'i destekleyen sloganlar atmasını "kabul edemediğini" ekledi.

Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

Çiftçi protestoları sürüyor: Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapattı

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