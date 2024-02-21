Zelenski'den Polonya ve AB'ye "çiftçi protestosu" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Polonyalı liderler ve Avrupa Birliği yetkililerine Polonya-Ukrayna sınırını kapatan çiftçi eylemleri için çağrı yaptı.

Polonyalı çiftçilerin devam eden eylemlerinde, Ukrayna'dan gelen haksız rekabete de tepki gösteriliyor.

Polonyalı çiftçiler dün Ukrayna sınırını kapatarak büyük bir protesto gösterisi düzenlemiş, Kiev bu eyleme tepki göstermişti.

Varşova, 2022'de başlatılan tam ölçekli Rus istilasına karşı Kiev'e sıkı bir destekçi oldu ancak haksız rekabetten şikayet eden çiftçilerin protestoları ilişkileri zorlamaya başladı.



Zelenski, "Yeterince yanlış anlama yaşadık. Birbirimizi aşağılamamalıyız, ne Ukraynalı ne de Polonyalı çiftçileri aşağılamamalıyız. Birliğe ihtiyacımız var. Çözümlere ihtiyacımız var, Ukrayna ve Polonya arasında ve tüm Avrupa düzeyinde" diye konuştu.

