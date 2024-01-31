Zelenski'den üst düzey Ukraynalı generale istifa talebi

Ukrayna'nın yaz aylarında başlayan karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devlet başkanı Zelenski ve general Valerii Zaluzhnyi arasındaki gerilim artıyor.
İddiaya göre Zelenski generalden görevinden istifa etmesini istedi ancak general bu talebi reddetti. Zaluzhnyi'nin zorla görevden alınabileceği iddiası pek çok kişi için şok etkisi yarattı.
Ukraynalı muhalefet milletvekili ve generalin müttefiki Oleksii Goncharenko, "Zelenski'nin Zaluzhnyi'den istifa etmesini istediğini ancak generalin bunu yapmayı reddettiğini" anladığını söyledi. Çatışmanın nedeni olarak kişiliklerinin uyumsuzluğunu işaret etti.
Zaluzhnyi'nin yakında görevden alınabileceğine dair iddialar sosyal medyada ortaya çıktı.
Birkaç saat sonra savunma bakanlığı konu hakkında sert bir şekilde, "Sevgili gazeteciler, herkese şu anda cevap veriyoruz: Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.
POPÜLERİTESİ ZELENSKI'Yİ RAHATSIZ ETTİ
Gonçarenko, kamuoyunun ve uluslararası tepkinin değerlendirilmesinin ardından Zelenski'nin Zaluzhnyi'yi görevden alıp yerine başkasını getirebileceğini söyledi.
Yerine en muhtemel isim, Moskova'ya karşı gizli operasyonlardan sorumlu olan Ukrayna askeri istihbaratının başı Kyrylo Budanov.
Ukraynalı general, ülkede Zelenski'den sonra en popüler isim ve iddialara göre onun yüksek itibarı Zelenski'nin ekibini rahatsız etti.
Zaluzhnyi, kasım ayı başında savaşın çıkmaza girdiğine inandığını ve Batı'dan yeni yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.
Ancak birkaç gün sonra Zelenskiy bu kötümser değerlendirmeyi reddetti.
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