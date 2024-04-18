Zelenski'ye suikast girişimi için Rusya adına casusluk yapan kişi tutuklandı

Polonya'da, Rusya istihbarat servisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye karşı suikast girişimi planına destek olduğu suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.



Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Pawel K'nin tutuklanmasının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Polonya'nın Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Pawel K'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığı belirtildi.



Bu bilgilerin Zelenski'ye karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, tutuklanan Pawel K'nin suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.



ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı, Ukrayna'ya gönderilen insani ve askeri yardımların geçiş noktası niteliğinde bulunuyor.

Rusya: Ortadoğu'daki gerilimden ABD sorumlu Haberi Görüntüle