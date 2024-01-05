Zimbabve'de altın madeninde 11 işçi göçük altında kaldı

Zimbabve'nin Penhalonga bölgesinde yer alan Redwing Madeni'nde dün kaza meydana geldi.

Madenin sahibi Metallon şirketi yaptığı açıklamada kaza sonrası 11 maden işçisinin içeride mahsur kaldığı belirtti.



Açıklamada madencileri kurtarmak için defalarca kurtarma operasyonu yapıldığı ancak zemindeki hareketten ötürü başarılı olunamadığı ifade edildi.



Kazanın maden kuyularından birinin çökmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.



Söz konusu madende geçen yıl meydana gelen kazalarda 30'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.