İlişkili Haberler ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2019 ALES/2 sınavı, lisans eğitimini tamamlamış ve yüksek lisansa devam etmek isteyen ya da akademik personel olmak isteyen adaylar için düzenlecek.

2019 ALES/2 başvurularının ÖSYM tarafından 9-17 Temmuz arasında gerçekleşeceği duyruldu. İşte 2019 güz dönemi ALES sınavı hakkında merak edilenler...



2019 ALES BAŞVURU KILAVUZU



ÖSYM tarafından güz dönemi 2019 ALES sınavı için yapılan açıklamada,



"Sınava başvurular, 09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2019 ALES/2 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



2019 ALES/2'ye başvuru ücretinin ÖSYM tarafından 120 TL olduğu belirtildi.



2019 GÜZ DÖNEMİ ALES SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayınlanan akademik takvimde, 9-17 Temmuz arasında gerçekleşecek olan başvuru işlemlerinin ardından 2019 ALES/2'nin 22 Eylül 2019'da yapılacağı belirtildi.