2020-EKPSS başvurularında bugün son gün

EKPSS başvuruları bugün son buluyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki 2020-EKPSS ne zaman? 2020-EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular bugün 23.59'da son bulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

2020-EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.

2020 EKPSS - ÖSYM Sınav Kılavuzu

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 11-12 MART 23:59

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

EKPSS SINAV TARİHİ: 26 Nisan 2020 10:15

SINAV SONUÇLARI: 27 Mayıs 2020

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