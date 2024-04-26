ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav sonuç tarihi)

2024 ALES/1 sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan ALES sonuçları öncesinde, sınav sonuçları için net tarih araştırması başladı. Peki, 2024 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.



ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.