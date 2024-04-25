MEB duyurdu: Ülke genelinde ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı

SONUÇ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "2023-2024 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf Türkçe dersinin 2. dönem 1. yazılı sınavı ülke genelinde ortak yazılı sınav olarak yapıldı. 26 Mart 2024 Salı günü gerçekleştirilen sınavın mazeret sınavı ise 18 Nisan Perşembe günü yapıldı. Sınavın puanlama süreci tamamlanarak sınav sonuçları öğretmenlerimizin erişimine açıldı.



Ülke genelinde ortak olarak gerçekleştirilen Türkçe dersi yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla beraber açık uçlu sorular da yer aldı. Sınavdaki açık uçlu sorular, yaklaşık 4.000 puanlayıcı tarafından çift puanlama yöntemiyle 15-22 Nisan 2024 tarihleri arasında ülke genelinde ortak olarak puanlandı. Puanlayıcı olarak görev yapan öğretmenlerimize puanlama öncesinde süreç ve sistem hakkında eğitim verildi." denildi.