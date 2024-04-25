Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılabileceği açıklanmıştı.



Buna göre 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba günü ortak yazılı sınavlar uygulanmıştır.



Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nde "Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılır." hükmü bulunmaktadır. Ülke geneli yapılan ortak sınavlara geçerli mazeretleri sebebiyle katılamayan öğrencilere yönelik 18 Nisan 2024 tarihinde mazeret sınavları uygulanmış ve sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

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