2022 - MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2022-MSÜ), tercihleri 13 Mayıs'ta sona erdi. Gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 12:16

2022 - MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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27 Mart'ta yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. MSÜ tercihleri ise 13 Mayıs'ta sona erdi.  

sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte mülakat sınavında fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi gibi aşamalara katılacaklar.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından açıklanacak.

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