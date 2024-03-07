2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY) başvuruları başladı

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY), 4 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da elektronik olarak uygulanacaktır.



Sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun yirmi katı aday), nihai başvurularını 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapacaktır.



Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.15'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGUY Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.