MEB duyurdu: AÖL 3.dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.



KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ



Sınav katılım ücret muafiyeti olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ile iletişime geçerek; kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecek. Sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Bakanlık Merkez Kullanıcıları tarafından yapılacak.



Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemindeki bilgileri ve fotoğrafları güncel olmayan; Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesi öğrencileri en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.



Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yüz yüze eğitim aldıkları en yakın yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurmaları gerekmektedir. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri yüz yüze eğitim aldıkları en yakın yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara başvurmaları gerekmektedir.A

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