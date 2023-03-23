Açıklandı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Nisan ayında ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 MSÜ sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, MSÜ sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecekler.

Açıklandı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınav giriş belgeleri, sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gündemdeydi. tarihini takvimiyle duyuran , yayımladığı duyuruyla MSÜ sınav yerlerinin açıklandığını bildirdi. 

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MSÜ Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Açıklandı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 1

2023 MSÜ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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