Açıklandı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınav giriş belgeleri, sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gündemdeydi. Sınav tarihini takvimiyle duyuran ÖSYM, yayımladığı duyuruyla MSÜ sınav yerlerinin açıklandığını bildirdi.



MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU



2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MSÜ Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN