Açıklandı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınav giriş belgeleri, sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gündemdeydi. Sınav tarihini takvimiyle duyuran ÖSYM, yayımladığı duyuruyla MSÜ sınav yerlerinin açıklandığını bildirdi.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MSÜ Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 MSÜ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.