ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

2024 ALES/1 başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı öncesinde, başvuru takvimi belli oldu. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.
2024 ALES SINAV TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.
Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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