ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 yılının ilk ALES sınavına girecek olan adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

2024 /1 başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı öncesinde, takvimi belli oldu. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 1

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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