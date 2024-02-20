ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

2024 ALES/1 başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı öncesinde, başvuru takvimi belli oldu. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?



ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.



Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

