imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

ALES başvuruları bugün sona eriyor: 2024 ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları bugün sona eriyor. 21 Nisan'da yapılacak olan bu yılın ilk ALES sınavı öncesinde, başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak?

ALES başvuruları bugün sona eriyor: 2024 ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak?

2024 geç başvuru tarihi, başvuruların bugün sona erecek olması nedeniyle araştırılıyor. tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında geç başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

ALES/1 BAŞVURUSU SONA ERİYOR

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. ALES başvuruları bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES başvuruları bugün sona eriyor: 2024 ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak? - 1

ALES GEÇ NE ZAMAN?

Adaylar için geç başvuru günü 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...