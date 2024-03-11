ALES başvuruları bugün sona eriyor: 2024 ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak?

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



Adaylar için geç başvuru günü 19 Mart 2024 olacak.



2024 ALES SINAV TAKVİMİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.



ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.



ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.



Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.