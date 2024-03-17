ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuruları)

2024 ALES/1 geç başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayacak olan üniversite mezunu birçok kişi hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuru dönemini kaçıran ve geç başvuruların başlamasını bekleyen adaylar, ALES başvuru takvimini araştırıyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta?



ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.



Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.



ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 19 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 19 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.



ALES/1 NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.