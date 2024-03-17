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ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuruları)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 1-11 Mart tarihlerinde tamamlanan ALES başvurularının ardından, başvuru dönemini kaçıran adaylar için ALES geç başvuruları erişime açılacak. Peki, 2024 ALES/1 geç başvuru ne zaman, saat kaçta?

ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuruları)

2024 /1 geç başvuruları için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayacak olan üniversite mezunu birçok kişi hazırlıklarını sürdürüyor. dönemini kaçıran ve geç başvuruların başlamasını bekleyen adaylar, ALES başvuru takvimini araştırıyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta?

ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuruları) - 1

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, başvuru merkezlerinden 19 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 19 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

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