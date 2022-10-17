AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF güz dönemi ara sınav takvimi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin bitmesine kısa bir zaman kala, AÖF güz dönemi sınavlarının yapılacağı tarih merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan güz dönemi sınav takvimi sonrasında, ÖAF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF güz dönemi ara sınav takvimi)

Açıköğretim Fakültesi () güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavlarıysa 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF güz dönemi ara sınav takvimi) - 1

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023, dönem sonu sınavı 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

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