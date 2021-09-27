AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? (Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?)

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, bugün itibarıyla başladı ve 8 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılacak.

Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.



AÇIK ÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?



Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.