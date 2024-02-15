AUZEF 2023-2024 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Kılavuzu Yayınlandı

KAYIT YENİLEME İŞLEM ADIMLARI



1.ADIM



Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.



Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.



2. ADIM



AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası’ na ulaşabilirsiniz.



Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.



NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.



Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenciye aittir.



3. ADIM



Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.



NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.