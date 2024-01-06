AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 6 Ocak 2024 itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayanlar ve yakınları, AUZEF final sınavlarının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06 - 07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

AUZEF FİNAL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 2

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumları saat 14.00'te başlamaktadır. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

TELAFİ SINAVI YAPILACAK

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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