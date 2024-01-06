AUZEF bitirme (final) sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

SINAV SAATİ VE SÜRESİ



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumları saat 14.00'te başlamaktadır. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.



TELAFİ SINAVI YAPILACAK



06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.