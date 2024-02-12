AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sonuçlarının tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınavların geride kalması ile öğrencilerin araştırmaları hız kazandı.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarının sonuç tarihi net değil.



Geçen dönemler baz alındığında sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)



Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

