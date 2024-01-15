AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı tarihi)

2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi bünyesine bağlı açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler için telafi sınavı tarihleri açıklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.



Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

