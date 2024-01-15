AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı tarihi)

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı tarihi, İstanbul Üniversitesi'nde okuyan açıköğretim öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Sınava katılım sağlayacaklar için İstanbul Üniversitesi tarafından bütünleme sınavı tarihleri duyuruldu. Peki, 2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı tarihi)

2023-2024 bütünleme sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. bünyesine bağlı açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler için telafi sınavı tarihleri açıklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 -öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? (2023-2024 AUZEF bütünleme sınavı tarihi) - 1

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

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