AUZEF bütünleme soruları ve cevapları ne zaman, nereden yayımlanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları devam ediyor. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece AUZEF bütünleme sınavında her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınavların tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler soru ve cevap anahtarlarında.



BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AUZEF bütünleme soruları ve cevap anahtarlarının 7 iş günü içerisinde yayımlanması bekleniyor. Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.