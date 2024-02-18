AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi. 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF telafi sınavının sonuçları online sistem üzerinden ilan edildi.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYIN
Üniversite'den yapılan açıklamada;
"Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak 18 Şubat (Pazar) 2024 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.
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