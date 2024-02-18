AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, sınav sonuçlarını auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı

bütünleme (telafi) sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi.  10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF telafi sınavının sonuçları online sistem üzerinden ilan edildi.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYIN

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklandı - 1

Üniversite'den yapılan açıklamada;

"Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 -öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı sonuçları açıklanmıştır. sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. 

Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak 18 Şubat (Pazar) 2024 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi. 

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