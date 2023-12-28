AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.
SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sınav yerlerinin 2 Ocak tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?
Yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.
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