AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav yerlerinin 2 Ocak tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.