AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) için geri sayım sürerken gözler sınav yerlerine çevrildi. Sınava katılacak öğrencilerin oturum bilgilerinin yer alacağı sınav giriş belgesini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.  Peki, AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı?

AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.  AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı? (Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 1

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav yerlerinin 2 Ocak tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. 

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.

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