AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman? 2023-2024 AUZEF final sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) için sayım sürüyor. 2023-2024 takvimine göre, AUZEF final sınavları ocak ayında yapılacak. Peki, AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman? 2023-2024 AUZEF final sınav takvimi

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme ve final sınavlarının tarihi değişti. İleri bir tarihe alınan AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman? 2023-2024 AUZEF final sınav takvimi - 1

AKADEMİK TAKVİM GÜNCELLENDİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıkklamada; 

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir.
Başarılar dileriz." denildi. 

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