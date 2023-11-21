AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 11-12 Kasım tarihlerinde tamamlanan AUZEF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, 2023 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2023 sınav sonuçları, Açık ve Uzaktan Fakültesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 11-12 Kasım'da tamamlanan güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler alacakları puanları merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

Buna göre; AUZEF sınav sonuçlarının kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

AUZEF GEÇME NOTLARI

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.

MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.

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