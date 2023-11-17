AUZEF sınav takvimi güncellendi: AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi güncellendi. Takvimde, AUZEF final sınavlarının yeni tarihine yer verildi.

AUZEF sınav takvimi güncellendi: AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () akademik sınav takvimiyle ilgili yeni duyuru paylaşıldı. Takvimde yapılan güncelleme doğrultusunda AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak. 

AUZEF sınav takvimi güncellendi: AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? - 1

TAKVİMDE GÜNCELLEME YAPILDI

"Akademik takvim güncellendi." başlıklı duyuruda;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir.
Başarılar dileriz. " ifadelerine yer verildi. 

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