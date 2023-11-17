AUZEF sınav takvimi güncellendi: AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

TAKVİMDE GÜNCELLEME YAPILDI

"Akademik takvim güncellendi." başlıklı duyuruda;

"Değerli Öğrencilerimiz,



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir.

Başarılar dileriz. " ifadelerine yer verildi.