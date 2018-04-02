Bakan Yılmaz: 11 bin dersliğe ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı.



Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan 604 derslikli 25 okul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağışçısı olduğu 336 derslikli 7 okul, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen bağışlar kapsamında bin 107 derslikli 48 okul olmak üzere toplam 2 bin 47 derslikli 80 okulun açılışının yapıldığını söyledi.



Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 59 okul spor salonunun da hizmete sunulduğunu aktardı.



"KALİTELİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELLİ EĞİTİM VAZGEÇİLMEZ İLKE"



Bu eğitim-öğretim yılında toplam 65 bin okulda bir milyondan fazla öğretmenin yaklaşık 18 milyon öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Yılmaz, kaliteli ve fırsat eşitliği temelli eğitimin vazgeçilmez ilke olduğunu vurguladı.



Yılmaz, daha kaliteli bir eğitim için ikili öğretime 2019 yılının sonuna kadar son vermek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İkili eğitime son vermek için tüm Türkiye genelinde 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin dersliğimizin inşası devam ediyor. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bugüne kadar Türkiye genelinde eğitime yaklaşık 64 milyar lira yatırım yapıldı. İstanbul'a ise yaklaşık 9 milyar liralık eğitim yatırımı yapıldı ve devam ediyor. İkili eğitime son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul. İstanbul'da bu hedefi, sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştireceğimiz İl Milli Eğitimine Destek Seferberliği ile yakalayabileceğimize inanıyoruz."

Milletin kimsenin kara kaşına kara gözüne oy vermediğine, halkın gözünün terazi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:"AK Parti'nin ehliyeti ve liyakatının göstergesi, bu ülkeye kazandırdığı eserlerdir. Çok konuşmadık, çok çalıştık. Bugün Türkiye'de her ilerlemenin arkasında eğitim var. Ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Eksiklikleri gidermenin yolu da eğitimden geçiyor. AK Parti hükümetleri döneminde hakkıyla en çok hizmet götürdüğümüz alanlardan biri eğitimdir. Bu dönemde eğitimde bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda kat kat fazla hizmet götürdük. Milli gelirden eğitime ayrılan pay 2 kattan fazla arttı; 2002'de yüzde 2,9'du, şimdi yüzde 6,2'den fazla. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 2002'de 11 milyar liranın altındaydı, şimdi 134 milyarın üzerinde."Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 80 yılda yapılan derslikten daha fazlasının bu dönemde yapıldığını anlatarak, "80 yılda atanan öğretmenin çok daha fazlasını biz atadık. Bugün gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. 584 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bu yıl da 25 bin öğretmen ataması yapacağız.Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı 3 kattan fazla arttı; 2002'de yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44. Yüzde 15'i toplumun okur-yazar değildi. Bugün yüzde 4'ü okur-yazar değil, yani 4 kat azaldı. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı yaklaşık 5 kat arttı; 2002'de 320 bin öğrenci vardı, şimdi 1 milyon 479 bin öğrenci var. Özel eğitim kurumlarındaki öğrenci sayısı da 6 kat arttı; 2002'de 233 bindi, şimdi 1 milyon 327 bin öğrenci var. Okul öncesi eğitimde kurum sayısı yaklaşık 3 kat arttı; 11 bin kurum vardı, 30 binin üzerindeyiz. Okul öncesi eğitimde öğretmen sayısı 4 kat arttı; 18 bin öğretmenimiz vardı, şimdi 77 binin üzerinde öğretmenimiz var."