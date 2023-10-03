BİGG SPOR Ödülleri Yarışması için başvurular başladı (BİGG SPOR Ödülleri Yarışması nedir?)

BİGG SPOR ÖDÜLLERİ YARIŞMASI NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından, spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amacıyla “BİGG SPOR Ödülleri” başlıklı yarışma düzenlemektedir.



“BİGG SPOR Ödülleri” yarışması ile spor teknolojileri alanında yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin ve özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan “Yarışma Konuları” başlığında verilen alanlarda spor teknolojisi ürünlerinin ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması amaçlanmaktadır.

