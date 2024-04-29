YKS sınav yerleri 2024: ÖSYM YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanacak olan YKS sınav giriş belgeleri öncesinde tarih araştırması sürüyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika
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