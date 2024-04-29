YKS sınav yerleri 2024: ÖSYM YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanacak olan YKS sınav giriş belgeleri öncesinde tarih araştırması sürüyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

