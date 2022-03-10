BİLGİ-Doğa iş birliğiyle anaokulundan doktoraya yepyeni bir eğitim ekolü

Can Eğitim Grubu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan, Doğa Koleji Ceo’su Dr. İsmail Kızılbay, Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ve BİLGİ yöneticileri, Doğa Koleji okul müdürleri ile İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Toplantının konusu, bu yıl 20. yaşını kutlayan ve Türk eğitimine pek çok başarı ve ödül kazandıran Doğa Kolejinin gelecek dönemdeki hedefleri oldu.



Doğa Ailesinin bir parçası olmaktan memnuniyetini dile getirerek Doğa’nın başarısının en önemli mimarlarından olan okul yöneticilerine teşekkür eden Doğa Koleji Ceo’su Dr. İsmail Kızılbay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin katkıları ile Doğa Kolejinin anaokulundan doktora eğitimine daha inovatif ve güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.



“ÖĞRENCİLER ARİZONA STATE ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP YENİLİKLER İLE TANIŞACAK”



“BİLGİ”li yöneticiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik, idari kadrosu ve eğitim anlayışı ile etkileşimin ve yoğun bir birlikteliğin olduğu bir model oluşturarak çalışmalara başladıklarını dile getirerek, öğrencilerin Arizona State Üniversitesi ile yapılacak iş birliği kapsamında uluslararası akreditasyona sahip öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak.



“DOĞA’NIN BAŞARI SIRRI, EKİP RUHU”



Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman “Eğitim sektöründeki 20 yıllık deneyimimizle Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından olmaya, proje üreten, teknolojiyi takip eden ve yaratıcılığını kullanarak pratiğe dönüştürebilen nesiller yetiştireceğiz.” dedi.



BİLGİ’nin katkılarıyla öğrencilerinin dünya vatandaşı olarak mezun olmaları için bundan sonra da çok çalışacaklarını ifade eden Eryaman, Doğa’nın başarısının en önemli etkeninin ekip ruhu bilinciyle hareket edilmesinden kaynaklandığını belirtti. Tüm okul yöneticilerine teşekkür eden Eryaman sözlerini şöyle sürdürdü.



“Doğa Koleji olarak öğrencimiz, velimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile büyük bir enerjiye sahibiz. Bu enerji ile eğitimde öncü olmayı sürdürecek, eğitime yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceğiz.”



“EĞİTİMİN LİDERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Doğa Koleji okul müdürleri ise İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğinden memnuniyetlerini dile getirerek başarılı nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini, 20 yıldır eğitimdeki liderliğini sürdüren Doğa Kolejinin bundan sonraki 20 yılda da başarıdan başarıya koşacağını ifade ettiler.



Toplantı sonrası Doğa Koleji okul yöneticileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri eşliğinde santralistanbul Kampüsünde Enerji Müzesini ve Mehmet Kenan Tekdağ Kütüphanesini ziyaret etti.