Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleşti.

2013 yılından bu yana Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen ve Darüşşafaka Cemiyeti tüzüğüne göre görev süresi dolan M. Talha Çamaş, görevi M. Tayfun Öktem’e devretti.



Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 06 Nisan 2019 Cumartesi günü Darüşşafaka-TİM Show Center’da gerçekleştirildi. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 162 genel kurul üyesinin katıldığı toplantıda, kurumun yeni yönetimi belirlendi.



Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda M. Tayfun Öktem’i Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece, 2013 yılından bu yana Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten M. Talha Çamaş (Darüşşafaka Lisesi 1969 mezunu) görevi M. Tayfun Öktem’e (Darüşşafaka Lisesi 1982 mezunu) devretmiş oldu.



EN FAZLA 6 YIL BAŞKANLIK YAPILABİLİYOR



Darüşşafaka Cemiyeti tüzüğüne göre seçilen başkan en fazla üçer yıllık iki dönem halinde Başkanlık görevini üstlenebiliyor. Son 6 yıldır Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten M. Talha Çamaş’ın görev süresi de yapılan Genel Kurul’da tamamlandı. Darüşşafaka’nın yeni Başkanı M. Tayfun Öktem, bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul’una kadar Cemiyet Başkanlığı görevini üstlenecek.



M. Talha Çamaş

TEMEL İLKELERİMİZDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK



Genel Kurul’da bir konuşma yapan M. Talha Çamaş, aradan geçen 6 yılda asil ve yedek toplam 40 yönetim kurulu üyesiyle birlikte çalıştığını ifade ederken, “Her ne yaptık, her ne başardıysak bu süre zarfında bu 40 kişinin katılımıyla yaptık. Bizler kadar burayı ayakta tutan, daima ileriye taşımak için uğraşan, buraya bir işyeri olarak değil bir yuva olarak bakan, Darüşşafaka misyonuna inanmış yüzlerce çalışanımızdır. 6 yıl boyunca yönetim ilkelerimiz daima şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sürdürebilirlik oldu. Planlı çalışmaya inandık ve 5 yıllık stratejik plan yaptık. Mali disiplinden hiçbir zaman ayrılmadık” dedi.



DARÜŞŞAFAKA’NIN İTİBARINA TOZ DAHİ KONDURMAYIZ



M. Talha Çamaş sözlerine şöyle devam etti: “Darüşşafaka'da görev yapmak demek, aynı zamanda toplumsal bir emanetin bekçiliğini üstlenmektir. Attığımız her adımda yanımızda olan Darüşşafakalılara ve 156 yıldır bu kurumu yaşatan yüce gönüllü bireysel ve kurumsal bağışçılarımıza borçluyuz ve hepsine emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altı yıl boyunca zevkle ve gururla taşıdım Başkanlığı… Bugün de huzur ve güven içinde bu nöbet değişimini gerçekleştiriyoruz. Büyük Darüşşafaka Ailesi’ne gösterdiği güven ve destek için şükranlarımı sunuyorum. Darüşşafaka’nın en temel sermayesi itibarıdır. Toz dahi kondurulmasına izin verilemez. Bu hiçbir zaman hiçbirimizin unutmayacağı bir gerçektir.”



DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ



Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni Başkanı olarak göreve başlayan M. Tayfun Öktem ise, bu onurlu görev için Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, “Darüşşafaka Cemiyeti sadece bir sivil toplum kuruluşu değil. Bunun yanında ülkemizin toplumsal kalkınmasının, çocuklarımızın aydınlık geleceğinin; akılcı, eşitlikçi ve çağdaş bir eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası. Çıktığımız bu yolda, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ortak akıl ve yardımlaşma, dayanışma, paylaşım ve dürüstlük temeli üzerine kurulu olan Darüşşafaka’nın itibarını çok daha yukarı seviyelere çıkarmak; çok daha fazla çocuğumuzun hayatlarına dokunmak için canla başla mücadele edeceğiz. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla çıktığımız yolda, tüm enerjimizi, tecrübemizi; çocuklarımızın çağdaş bir eğitimle buluşması; düşünen, kendine güvenen, aydın, topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için harcayacağız” şeklinde konuştu.



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN EN GENÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni Yönetim Kurulu, bugüne kadarki en genç üyeyi de bünyesinde barındırıyor. 1993 İstanbul doğumlu olan Cemre Karaoğlan, 7 yıl önce mezun olduğu Darüşşafaka’da artık Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapacak. 2002 yılında Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na giriş sınavını birincilikle kazanıp, 2012 yılında ikincilikle mezun olan Cemre Karaoğlan, 2012’de İTÜ’de Mimarlık lisans eğitimine başladı. 2015 yılında proje stüdyosu kapsamında tasarladığı proje, MOMA (Museum of Modern Art) online sergisinde sunulmaya hak kazandı. Lisans eğitiminin son senesinde Türkiye’nin ilk yeşil bina sertifikasyonu danışmanlık şirketinde görev alan F. Cemre Karaoğlan, 2016’da mezun oldu. Ardından İTÜ’de Mimari Tasarımda Bilişim yüksek lisans programında başladı. Aralık 2018’de dört mimar olarak bir dijital tasarım stüdyosu kuruluşunda yer alan Karaoğlan, halen de bu oluşumun parçası olarak çalışıyor. Cemre Karaoğlan, Darüşşafaka Yönetimi ile Darüşşafaka öğrencileri arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması konusunda aktif rol oynayacak.

M. TAYFUN ÖKTEM KİMDİR?



Darüşşafaka Lisesi'ni 1982’de dereceyle bitiren M. Tayfun Öktem, 1980-81’de bir öğretim yılını da AFS kültürel değişim programlarıyla ABD’de okudu. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İş İdaresi Bölümü'nden ‘onur öğrencisi’ olarak lisans, 1988’de tam burslu okuduğu (UMD) Minnesota Üniversitesi’nden lisansüstü-MBA derecesi aldı. Ayrıca Harvard Business School’dan Stratejik Pazarlama Yönetimi sertifikasyonu olan Öktem, sırasıyla Unilever, ReckittBenckiser, Ülker International, Alliance Healthcare gibi uluslararası ve çok uluslu şirketlerde yurt içi ve dışında (İstanbul, Londra, Prag, Riyad, Kopenhag) yer yer global sorumlulukla üst düzey profesyonel yöneticilik, CEO’luk, yönetim kurulu üyelikleri yaptı.



En son 2012-2018 arasında Nokia Türkiye bünyesinde (Alcatel-Lucent Teletas AŞ) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Öktem, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeliği sırasında ‘Kurumsal Yönetişim’ ve ‘Bağış, Kaynak Geliştirme ve İletişim’ komisyonlarında aktif rol aldı. Halen ‘2. Üniversite’ Programı kapsamında ‘Aşçılık’ okumakta olan Öktem, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

YENİ YÖNETİM KURULU



Genel Kurul’da göreve gelen Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: M. Tayfun Öktem, M. Hakan Tahiroğlu, Erman Süsler, Cem Şipal, Lütfü Telci, Mustafa U. Demirci, Güniz Çelen, Bülent Topbaş, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Celalettin Çağlar, Ahmet D. Erelçin, A. Hakan Güldağ, Oğuz Güleç, Zeynep Necipoğlu, Haldun Boz



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Erktin, Z. Ceylan Kabadayıoğlu, Serpil Tunçer, Kerim Rota, F. Cemre Karaoğlan