DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül tarihinde alınmaya başlayan DGS ek tercih işlemleri, 4 Ekim'de sona erecek. DGS ek tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları)

2023 ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 29 Eylül'de tarafından başlayan ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları) - 1

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

işlemleri, 4 Ekim’de saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabilecek.

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