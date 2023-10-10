DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? (2023-2024 ÖSYM DGS ek tercih kayıtları)

2023 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, ek tercih sonuçlarına göre yüksek lisans yapmaya hak kazanan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?



DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM'den DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;



"Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.



Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken bizzat üniversitelere kayıt yaptırmaya gidecek adaylar Öğrenci İşleri’nden gerekli bilgileri temin edebilirler."



Buna göre; DGS ek tercih üniversite kayıtları 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.