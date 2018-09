Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) dergisi '2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasını açıkladı.

Sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alan Times Higher Education dergisinin açıkladığı listede toplam 23 üniversite bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi 77 ülkeden 1258 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bu yılki sıralamada 351-400 bandında yer alarak Türkiye'den değerlendirmeye alınan 23 üniversite içinde birinci oldu.

Koç Üniversitesi ise ilk 500'de yer alan diğer üniversite oldu.

TÜRKİYE'DEN BU YIL SIRALAMADA YER ALAN 23 ÜNİVERSİTENİN BAŞARI SIRALAMALARI



Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında,

Koç Üniversitesi 401 – 500 bandında,

Bilkent, Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri 501 – 600 bandında,

İTÜ ve ODTÜ 601 – 800 bandında,

Anadolu, Atılım, Erciyes, Gebze Teknik ve İstanbul Üniversiteleri 801-1000 bandında,

Akdeniz, Ankara, Bahçeşehir, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, İYTE, Marmara, Ondokuz Mayıs, TOBB ve Yeditepe Üniversiteleri de 1001 + bandında yer aldı.

LİSTENİN BİR NUMARASI OXFORD

Times Higher Education (THE) listesinin bir numarası ise üçüncü yıl üst üste İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi oldu.

BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ İLK KEZ LİSTEDE

Irak'ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de listeye ilk kez girerken, listede yer alan Japon üniversitelerinin sayısı da dikkat çekti.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İngiltere'den sonra, 72 üniversite ile listede en çok üniversitesi yer alan ülke Çin oldu.

Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi, listede 22'nci sırasında yer aldı.

DEĞERLENDİRMEDE HANGİ KRİTERE HANGİ ORANDA AĞIRLIK VERİLDİ?

Eğitim: Üniversitenin öğrenim ortamı (toplam puanda %30 ağırlık)



Araştırma: Hacim, gelir ve itibar (%30 ağırlık)



Atıflar: Araştırmadaki etkinlik (%30 ağırlık)



Sanayi Geliri: Yenilikçilik (%2,5 ağırlık)



Uluslararası Görünüm: Personel, öğrenci ve araştırma (%7,5 ağırlık)

TİMES HİGHER EDUCATİON SIRALAMASINDAKİ EN İYİ 20 ÜNİVERSİTE



1- University of Oxford (İngiltere)



2- University of Cambridge (İngiltere)



3- Stanford University (ABD)



4- Massachusetts Institute of Technology (ABD)



5- California Institute of Technology (ABD)



6- Harvard University (ABD)



7- Princeton University (ABD)



8- Yale University (ABD)



9- Imperial College London (İngiltere)



10- University of Chicago (ABD)



11- ETH Zurich (İsviçre)



12- Johns Hopkins University (ABD)



13- University of Pennsylvania (ABD)



14- University College London (İngiltere)



15- University of California, Berkeley (ABD)



16- Columbia University (ABD)



17- University of California (ABD)



18- Duke University (ABD)



19- Cornell University (ABD)



20- University of Michigan (ABD)



