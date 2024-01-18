DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM DUS/2 ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de ÖSYM üzerinden sonuçlarını merak ediyor. İşte DUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı.



DUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



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