DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM DUS/2 ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem ek tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 2023/2 DUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden, tercihte bulunan adaylar tarafından sorgulanabilecek. İşte DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama.

DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM DUS/2 ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de üzerinden sonuçlarını merak ediyor. İşte DUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı.

DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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