DUS tercihleri başladı: 2023 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılır?



DUS TERCİH TARİHLERİ



Adaylar tercihlerini, 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Ekim 2023 tarihinde saat 14.30’da başlayacak ve 15 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 9 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

Tercih işlemleri, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



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