DUS tercihleri başladı: 2023 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl yapılır?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. dönem tercih işlemleri başladı. DUS tercihi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, 2023 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl yapılır?

DUS tercihleri başladı: 2023 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılır?

DUS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. işlemleri 9 Ekim 2023 tarihinde saat 14.30’da başlayacak ve 15 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 9 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

Tercih işlemleri, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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