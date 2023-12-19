Ebelik bölümüne ilgi artıyor

Öykü Tüccar-NTV İstanbul

Yükseköğretimde ebelik bölümlerine ilgi artıyor.

Bu yıl üniversitelerde 4 bin 669 kontenjan açılan ebelik bölümünü tercih edenlerin sayısı 167 bini aştı.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal'a göre, özellikle başarı sıralaması olan tıp, diş hekimliği ve eczacılığa giremeyenler mezuniyet sonrası istihdam olanağı dolayısıyla bu alana yöneliyor.

Daha çok kadın öğrencilerin tercih etmesine rağmen bölümde bir trafik olduğunu ifade eden Salim Ünsal, yaklaşık 167 bin tercih alındığını ve bir kontenjana girebilmek için ortalama 35-36 öğrencinin yarıştığı bilgisini de verdi.

Ünsal, "Türkiye'de hala mezuniyet sonrası iş ve istihdam konusunda öğrencilere en garanti hizmet sunabilen, en rahat işe girme olanağı sunan bölümlerin yine sağlık bölümleri olduğunu görüyoruz. Tıp tercihi sıralamasında ilk 50 bine, diş hekimliği 80 bine girmesi gerekiyor. Hekimlik, diş hekimlik vazgeçip yazmıyorlar, onları yazamadıkları için ebelik yazıyorlar." dedi.



Türk Ebeler Derneği Başkanı Doçent Doktor Nazan Karahan'a göre, öğrencilerin istihdam beklentisi bölüme olan ilginin artmasının başlıca sebepleri arasında.



Karahan, "Son yıllardaki artış tüm sağlık programlarına yansıyan artışın sonucu. Çünkü istihdam olanağı burada bir miktar daha fazla. Kadınların normalleşmiş doğuma ihtiyaçları ve buna talep de artmaya başladı. Dolayısıyla öğrenciler de biz de bu meslek de var olabiliriz algısına sebep oldular." açıklamasında bulundu.

Karahan'a göre, önümüzdeki yıllarda ebe ihtiyacındaki artış sürecek.